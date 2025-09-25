Наталья Водянова в полупрозрачном корсете посетила благотворительный ужин

Российская супермодель Наталья Водянова в откровенном платье посетила ужин

Российская супермодель Наталья Водянова в откровенном виде посетила благотворительный ужин, который был организован ее фондом Naked Heart France. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) шейхи Катара Аль-Маяссы.

43-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет яркое-красное платье с открытыми плечами, состоящее из полупрозрачного корсета с цветочной аппликацией и атласной юбки. К наряду знаменитость подобрала небольшую сумку, ручка которой была оформлена жемчугом, и ожерелье с сияющей подвеской. Также визажисты дополнили образ Водяновой макияжем в нюдовых тонах, а стилисты — легкими локонами.

Шейха Катара Аль-Маясса, в свою очередь, предпочла закрытое желтое платье, оформленное в черных горох и белыми кружевами под шеей и на талии. При этом ее внешний вид был завершен небольшим темным клатчем, круглыми серьгами и массивным кольцом.

В июне сообщалось, что Наталья Водянова вернулась на подиум на показе бренда Jacquemus.