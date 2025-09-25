Забота о себе
02:00, 25 сентября 2025Забота о себе

Названа неожиданная польза от регулярного секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: cookie_studio / Freepik

Регулярные занятия сексом полезны для мозга, памяти и мышления. Об этом заявила нейропсихолог Рэйчел Тейлор, пишет voi.id.

Тейлор отметила, что секс усиливает приток крови к отделу мозга, который отвечает за эмоции, а также не дает мозгу фокусироваться на чувствах страха и тревоги. Кроме того, близость дает всплеск гормонов эндорфина и окситоцина, которые положительно влияют на самочувствие и энергичность.

По словам нейропсихолога, во время секса также растет уровень дофамина, который способствует повышению когнитивных функций, улучшает восстановление клеток и улучшает память. «Регулярный секс помогает быстрее обрабатывать информацию и справляться со сложными умственными задачами», — заключила Тейлор.

Ранее психолог-сексолог Алина Михайлова раскрыла главные составляющие отличного секса. По ее словам, Для хорошего секса необходимо, чтобы гармонично сочетались возбуждение, эротическое воображение, эмоциональная связь и ощущение безопасности.

