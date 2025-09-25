Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:31, 25 сентября 2025Забота о себе

Названа причина осенних судорог по ночам

Врач-инфекционист Сережина: Недостаток или избыток кальция приводит к судорогам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yoshi.Yu / Shutterstock / Fotodom

В периоды межсезонья в организме наблюдаются изменения в нервной системе и внутренних органах, предупредила врач-инфекционист Вера Сережина. Причину осенних судорог по ночам она назвала в беседе с РИАМО.

По словам Сережиной, осенью часто появляются мышечные спазмы в руках и ногах, а икроножные мышцы у многих людей сводит судорогой. Врач отметила, что эти симптомы могут быть связаны с недостатком или избытком двух очень важных микроэлементов — кальция и магния.

Между кальцием и магнием есть взаимосвязь, обратила внимание Сережина: кальций повышает вязкость крови, а магний делает кровь более жидкой и таким образом помогает сердцу. Оба микроэлемента нормализуют возбуждение и торможение в нервной системе и нормальной концентрации дают успокоение в организме, убирают проблемы с мышечной системой и нормализуют давление.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Доктор подчеркнула, что осенью нужно помогать организму восполнять недостаток этих микроэлементов. По ее словам, кальцием богаты специи и сухие травы, сыры, морская рыба, яйца, семена, творог, магнием — отруби, сухие травы и специи, кунжут и семечки, особенно тыквенные.

Ранее диетолог Оскар Фернандес призвала отказаться от пончиков. По ее мнению, это самый вредный продукт, так как он состоит из рафинированной муки, сахара и большого количества пережаренного масла.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

    Минобороны показало карту освобожденных в 2025 году территорий

    Путин назвал время исчерпания важного ресурса России

    Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?

    Культовая актриса вышла замуж за мужчину спустя 60 лет после знакомства

    В США пообещали противодействовать попыткам отстранить Израиль от ЧМ-2026

    На Украине начнут автоматически ставить на воинский учет мужчин от 25 до 60 лет

    Американский рэпер признался в желании вернуться в Россию с концертом

    Турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали во время сильного шторма

    Германия обвинила Россию в «преследовании» своих спутников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости