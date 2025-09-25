Наука и техника
14:09, 25 сентября 2025Наука и техника

Названы преимущества антидроновых лазеров

LazerBuzz: У антидроновых лазеров неограниченный «боекомплект»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Антидроновые лазерные комплексы не имеют ограничений по количеству «боеприпасов» при работе от сети. Преимущества лазеров назвал создатель компании LazerBuzz Иван Хованский в интервью ТАСС.

Он отметил, что лазер позволяет моментально доставить излучение до цели по прямой. Это упрощает наведение на движущуюся цель. Кроме того, лазеры работают практически бесшумно и в невидимом глазу диапазоне.

«При работе от сети или регулярной замене аккумуляторной батареи у лазерных комплексов нет ограничения по боекомплекту. За минуту времени можно доставить до цели больше энергии, чем способна спаренная зенитная установка ЗУ-23», — сказал Хованский.

Ранее в сентябре в компании LazerBuzz сообщили об успешной апробации лазерной системы дистанционного разминирования в зоне СВО. Изделие с дальностью до 500 метров позволяет нейтрализовывать мины без детонации. Систему разработали в рамках проекта «Посох».

