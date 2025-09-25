Немца с 8,2 килограмма патронов остановили на российской границе

Немец попытался ввезти в Калининград 8,2 килограмма патронов

Немец попытался ввезти в Калининград 8,2 килограмма патронов. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, иностранца задержали на границе в Багратионовске. С собой он вез 698 пуль и 30 гильз. Таможенникам мужчина пытался доказать, что просто везет патроны знакомому, так как в Калининграде такие не продают. Однако разрешающих документов у него не было.

Находку изъяли и возбудили административное дело.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали мужчину из Китая с радиоактивными картами.