17:26, 25 сентября 2025Мир

Нетаньяху запретили въезд в одну страну

Словения запретила въезд в страну премьер-министру Израиля Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Словения запретила въезд в страну премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал 24UR.

Отмечается, что объявление Нетаньяху персоной нон грата в Словении последовало за аналогичными мерами, уже принятыми ранее в отношении двух радикально настроенных израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. Тогда словенские власти обвинили политиков в публичной поддержке расширения незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и принудительного выселения палестинцев.

Комментируя решение в отношении Нетаньяху, госсекретарь МИД Словении Нева Грашич отметила, что против израильского премьера ведется судебное разбирательство по обвинению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в Израиль из-за решения французского лидера об официальном признании Государства Палестина.

