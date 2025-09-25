Невинно осужденный получил два миллиарда рублей за 38 лет в тюрьме

В США невинно осужденный провел 38 лет в тюрьме и получил $25 миллионов

В США невинно осужденный мужчина получил компенсацию в размере 25 миллионов долларов (два миллиарда рублей) за 38 лет в тюрьме штата Калифорния. Об этом сообщает ABC News.

Мориса Гастингса арестовали в 1983 году в связи с делом Роберты Уайдермайер. Женщина исчезла с рабочего места 19 июня, а ее машину угнали. Муж американки с другом отправились на поиски и вскоре заметили мужчину в таком же, как у нее, автомобиле. Они догнали его и спросили о пропавшей. Ответ мужчины друзей не устроил, и они поехали за ним. В итоге водитель трижды выстрелил в их машину и ранил мужа Уайдермайер.

Останки американки нашли через некоторое время в багажнике ее автомобиля. Через три недели полиция задержала некоего Кеннета Пакнетта, который, согласно показаниям свидетелей, и находился за рулем машины потерпевшей. У него нашли вещи Уайдермайер, однако в преступлении обвинили Гастингса. Основанием было то, что он воспользовался номером телефонной карточки женщины, который получил от знакомого.

Несмотря на показания мужа Уайдермайер и многочисленных свидетелей, в 1988 году Гастингса приговорили к пожизненному заключению. Следствие вели детективы Грант Прайс и Рассел Эниарт. Именно они настаивали на том, что с женщиной расправился Гастингс, и, как выяснилось позже, сфабриковали улики против него.

На месте преступления были собраны биологические материалы преступника. С 2000 года Гастингс настаивал на повторном расследовании. Добиться экспертизы ему удалось только в 2022 году. Сразу же выяснилось, что ДНК насильника принадлежит не ему, а Пакнетту. Его не стало в 2020 году. Ранее он отбывал сроки за многочисленные изнасилования.

В октябре 2022-го Гастингса освободили. Он подал в суд на городскую полицию и отдельно на Прайса и Эниарта. 23 сентября Гастингсу присудили компенсацию в размере 25 миллионов долларов за 38 лет, проведенных в тюрьме под следствием и в заключении. Пожилой мужчина выразил удовлетворение решением, однако сказал, что деньги не вернут ему потерянных за решеткой десятилетий.

