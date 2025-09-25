Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:53, 25 сентября 2025Наука и техника

Apple объяснила отсутствие новых функций в гаджетах

Apple: Пользователи из ЕС остались без новых функций из-за европейских законов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В корпорации Apple рассказали, почему пользователи гаджетов из стран Евросоюза (ЕС) остались без ряда новых функций. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

В компании заметили, что после выхода iOS 26 на смартфонах и компьютерах Apple в Европе не оказалась некоторых новых функций. К ним отнесли опцию iPhone Mirroring, которая позволяет дублировать экран смартфона на компьютер, и AirPods Live Translation — встроенный в наушники AirPods переводчик иностранных языков. В Apple объяснили проблему суровыми законами ЕС.

Представитель IT-гиганта заметил, что Закон о цифровых рынках (DMA) требует передать доступ к новым функциям сторонним производителям. Однако в Apple не смогли сделать этого, не нарушая конфиденциальности пользователей. Поэтому опции дублирования экрана iPhone и встроенный в наушники AirPods переводчик будут недоступны в странах ЕС. По той же причине компания отключила функции «Посещенные места» и «Предпочтительные маршруты» в «Apple Картах».

«Когда функции задерживаются или недоступны, пользователи из ЕС не получают тех же возможностей, что и пользователи в остальном мире», — заметили в Apple. В корпорации призвали отменить или хотя бы серьезно пересмотреть DMA.

Ранее страховая компания Allstate Protection Plans проверила новые смартфоны Apple на прочность. Оказалось, что защитное стекло iPhone разбивается при падении устройства, а рама смартфона демонстрирует твердость при сгибании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    В России отец ворвался в школу с угрозами, схватил подростка за горло и попал на видео

    Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

    Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

    Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

    Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

    Анонсированы две международные встречи Путина

    Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости