Apple объяснила отсутствие новых функций в гаджетах

Apple: Пользователи из ЕС остались без новых функций из-за европейских законов

В корпорации Apple рассказали, почему пользователи гаджетов из стран Евросоюза (ЕС) остались без ряда новых функций. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

В компании заметили, что после выхода iOS 26 на смартфонах и компьютерах Apple в Европе не оказалась некоторых новых функций. К ним отнесли опцию iPhone Mirroring, которая позволяет дублировать экран смартфона на компьютер, и AirPods Live Translation — встроенный в наушники AirPods переводчик иностранных языков. В Apple объяснили проблему суровыми законами ЕС.

Представитель IT-гиганта заметил, что Закон о цифровых рынках (DMA) требует передать доступ к новым функциям сторонним производителям. Однако в Apple не смогли сделать этого, не нарушая конфиденциальности пользователей. Поэтому опции дублирования экрана iPhone и встроенный в наушники AirPods переводчик будут недоступны в странах ЕС. По той же причине компания отключила функции «Посещенные места» и «Предпочтительные маршруты» в «Apple Картах».

«Когда функции задерживаются или недоступны, пользователи из ЕС не получают тех же возможностей, что и пользователи в остальном мире», — заметили в Apple. В корпорации призвали отменить или хотя бы серьезно пересмотреть DMA.

