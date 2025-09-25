Наука и техника
15:45, 25 сентября 2025Наука и техника

Обнаружен противораковый эффект у популярной биодобавки

AJCN: Прием магния подавляет процессы развития колоректального рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stefan.Simonovski / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили, что прием магния меняет состав кишечной микробиоты так, что усиливается синтез витамина D прямо в кишечнике. Это локальное действие помогает подавлять процессы, связанные с развитием колоректального рака, показало исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition.

Эффект оказался особенно выражен у женщин, что исследователи связывают с ролью эстрогена в перераспределении магния в организме. В клиническом испытании участники получали либо магний, либо плацебо, после чего у них анализировали микробиоту из образцов кала, мазков и тканей прямой кишки. Добавка магния увеличивала число бактерий Carnobacterium maltaromaticum и Faecalibacterium prausnitzii, ранее связанных с защитой от опухолей.

Участники исследования имели в анамнезе полипы кишечника, и данные колоноскопий подтвердили: изменения микробиоты под действием магния могут снижать риск повторного образования полипов и развития рака. Авторы считают, что такие результаты открывают путь к персонализированной профилактике рака кишечника у людей из групп риска.

В конце августа ученые выяснили, что витамин D3 способен замедлять укорочение теломер — участков ДНК, отвечающих за «биологический возраст» клеток.

