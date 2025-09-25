Экономика
13:03, 25 сентября 2025Экономика

Одной категории россиян захотели ограничить банковские переводы

Депутат Крупник предложил ввести суточный лимит на переводы для пенсионеров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Российские пенсионеры в силу особенностей советского воспитания в наибольшей степени подвержены уловкам телефонных и кибермошенников. Об этом заявил депутат Законодательного собрания (Заксобрания) Санкт-Петербурга Павел Крупник. Его слова приводит RT.

По этой причине парламентарий посчитал целесообразным ввести суточный лимит на банковские переводы для пожилых россиян. Подобная мера, пояснил он, поможет защитить представителей старшего поколения от финансовых злоумышленников и обезопасить их сбережения.

Именно эта категория граждан особенно уязвима перед мошенниками, так как пожилые люди склонны доверять незнакомцам в силу своего мировоззрения. Крупник уже отправил соответствующее обращение на имя главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной и призвал руководство регулятора рассмотреть вышеуказанную инициативу.

На фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ с осени 2025 года у граждан больше не осталось возможности снимать наличные в банкоматах при нетипичном поведении, напомнила ранее аналитик проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Подозрительными, отметила она, будут считаться операции в ночное время, а также попытки получить крупную сумму или неоднократные запросы на выдачу средств. В этих случаях, подчеркнула Дайнеко, банкоматы заблокируют выдачу наличных.

