13:26, 25 сентября 2025Мир

Орбан объяснил Трампу важность России в одном вопросе

Орбан обсудил с Трампом важность сотрудничества с РФ для экономики Венгрии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с президентом США Дональдом Трампом важность сотрудничества с Россией для венгерской экономики. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Вчера вечером премьер-министр подробно разъяснил нашу позицию президенту США», — сказал он.

При этом Гуйяш подчеркнул, что для Венгрии поддержание экономических отношений с Россией в области закупок энергоресурсов является ключевым с точки зрения будущего страны, энергетической безопасности и сохранения коммунальных расходов.

Ранее Трамп заявил, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители. «Европа должна начать действовать, они не должны делать того, что делают. Они покупают нефть и газ у России, пока ведут борьбу с Россией. Это позор для них», — сказал он.

