Отношения пары оказались на грани разрыва из-за проблем девушки с математикой и географией

Пользователь Reddit с ником Lukeyy77 рассказал о том, что задумался о расставании со своей девушкой после шести лет отношений. По его словам, поводом для этого стали ее «невероятно низкие» интеллектуальные способности.

«Даже самые простые вещи даются ей с трудом. Она совершенно не ориентируется в сторонах света, у нее все очень плохо с математикой — она с трудом складывает 21 и 25, а когда мы были в Риме она спросила меня, является ли Рим отдельной страной. На днях она шокировала меня заявлением о том, что солнце каждый день встает и садится на севере», — пожаловался автор.

Он добавил, что однажды девушка пришла с работы очень расстроенной. Выяснилось, что ей нужно было использовать дроби, однако она никак не могла понять, что означают 3/4 и 1/4. В ответ на предложение помочь с этим разобраться последовал отказ, что еще больше смутило ее бойфренда. По словам мужчины, девушка демонстрирует редкостное нежелание чему-либо учиться.

«Я просто не знаю, что мне делать. Она очень любит меня, и разрыв со мной разрушил бы ее жизнь, но я больше не чувствую себя счастливым», — заключил автор.

