18:31, 25 сентября 2025Забота о себе

Парам с большой разницей в возрасте назвали минусы таких отношений

Психолог Араужо: У пары с большой разницей в возрасте могут быть разные интересы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Алессандра Араужо заявила, что пары с большой разницей в возрасте могут столкнуться с трудностями. Минусы таких отношений она назвала в беседе с изданием Metropoles.

Как отметила Араужо, у партнеров с большой разницей в возрасте могут быть разные жизненные цели. Также может возникнуть несоответствие интересов и уровней энергии, отметила она.

Кроме того, у более старшего партнера могут появиться проблемы со здоровьем, которые станут предметом для беспокойства. К тому же до сих пор в обществе существуют предрассудки по поводу таких пар. Так, многие люди будут думать, что младший партнер вступил в подобные отношения исключительно ради денег, пояснила Араужо.

    Все новости