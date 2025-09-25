Моя страна
Пес-татарин взорвал соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Piligrim

Пес, понимающий команды на татарском языке, взорвал соцсети. Соответствующий ролик появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах автор просит собаку сесть на русском и английском языках, но та игнорирует его слова. Однако в конце мужчина произносит фразу на татарском языке, после чего животное сразу же садится. «У собак нет национальности. Собака:» — пошутил он в описании.

В итоге видео, которое изначально было шуткой в чате друзей, завирусилось в соцсетях и набрало почти восемь миллионов просмотров. «Как одна шутка в чате друзей, объединила всех татар, казахов, и Артур Рафиковичей. 6 дней с момента публикации, тысячи репостов в разные паблики и группы, лайки от знаменитостей и брендов. В общем, надо выкладывать все, что порой кажется не идеальным контентом. И тогда успех гарантирован», — написал автор ролика в Telegram.

В августе в российском городе пес в очках прокатился на иномарке.

