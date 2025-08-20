В российском городе пес в очках прокатился на иномарке

Пес в очках проехался на иномарке по Адлеру

Пес в солнцезащитных очках проехался на иномарке по Адлеру. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

На размещенных кадрах четвероногий, сидя на переднем сидении и высунув одну лапу, выглядывает из окна автомобиля. При этом на шее собаки был красный ошейник. Животное заметило восторженные взгляды наблюдающих и смотрело вслед местным жителям.

