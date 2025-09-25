Поджигавшим вышки сотовой связи россиянам вынесли приговор

В Калуге трех мужчин осудили за теракт и госизмену после поджога вышек

В Калужской области суд вынес приговор трем местным жителям по делу о теракте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Всех подсудимых признали виновными по делу о террористическом акте, а одного из них — еще по статье о государственной измене. Он получил 21 год колонии, второй фигурант — 5,5 года, а третий — 4,5 года.

По данным ведомства, фигуранты по заданию украинских спецслужб подожгли вышки сотовой связи. Они признали вину и раскаялись.

Ранее жителя Свердловской области обвинили в госизмене после финансовой помощи не тому адресату.