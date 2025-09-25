Похитившая 6-летнюю девочку россиянка избежала тюрьмы

В Свердловской области суд отправил на лечение женщину, похитившую девочку

В Свердловской области суд отправил на лечение похитившую девочку женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.

Уголовное дело расследовалось по статье 126 («Похищение малолетнего») УК РФ

По данным следствия, 7 июня женщина, находясь на детской площадке возле одного из домов на улице Долонина города Асбеста, неправомерно увела с нее 6-летнюю девочку. Она привела ее к себе домой и удерживала там до момента освобождения ребенка сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела женщине была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по заключению которой у нее имеется психическое заболевание. В связи с чем она не могла осознавать характер и опасность своих действий. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суд вынес постановление о направлении подсудимой на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

