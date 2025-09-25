Из жизни
17:55, 25 сентября 2025

Полицейский нашел сбежавшую из дома девочку и спустя 15 лет сделал ей предложение

В США девушка обручилась с полицейским, помогавшим искать ее 15 лет назад
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @roro_nicoleee

Жительница США Роро Николь обручилась с полицейским, который помогал искать ее после побега из дома в подростковом возрасте. Об этом пишет Daily Mirror.

Роро рассказала, что в 13 лет она сбежала из дома, поскольку больше не могла терпеть обижавших ее родителей. Они сразу подняли тревогу и сообщили об исчезновении дочери в полицию. Роро нашли только на следующий день. После этого инцидента родителей девочки лишили родительских прав, как она и хотела, и отдали ее в приемную семью.

Став взрослой, Роро устроилась в полицейский участок, где начала общаться с мужчиной по имени Тайлер. Оказалось, что он был одним из тех офицеров, кто занимался поисками маленькой Роро. Спустя 15 лет после того знаменательного побега Тайлер сделал женщине предложение.

Сейчас Роро 28 лет, а ее возлюбленному — 38. Вместе они воспитывают троих детей.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина узнала в продавце лапши своего школьного возлюбленного, с которым рассталась 16 лет назад. Через шесть дней после этой встречи они решили пожениться.

