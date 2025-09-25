Популярная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото

60-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» позировала перед камерой на фоне моря и пляжа. На ней бикини серого цвета, лямки которого оформлены тонкими золотистыми цепями. Также на размещенном фото видно, что внешний вид знаменитости дополнен солнцезащитными очками.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли снялась в откровенном наряде для своего модного бренда Elizabeth Hurley Beach. Тогда актриса позировала в прозрачном костюме с кружевами, который состоял из топа без бретелей и шорт.