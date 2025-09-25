Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 25 сентября 2025Ценности

Популярная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото

60-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото
Мария Винар

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» позировала перед камерой на фоне моря и пляжа. На ней бикини серого цвета, лямки которого оформлены тонкими золотистыми цепями. Также на размещенном фото видно, что внешний вид знаменитости дополнен солнцезащитными очками.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли снялась в откровенном наряде для своего модного бренда Elizabeth Hurley Beach. Тогда актриса позировала в прозрачном костюме с кружевами, который состоял из топа без бретелей и шорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу доложили о планируемом наступлении ВСУ

    В Британии опровергли сообщения о случаях поедания мигрантами лебедей

    В Грузии призвали Зеленского помыть рот

    На Филиппа Киркорова подали в суд из-за долга по кредиту

    Вторая за сутки сильная вспышка произошла на Солнце

    Популярная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото

    Российский город затопило ливневыми водами

    Аэропорт в Дании закрыли из-за угрозы БПЛА

    В российском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

    Власти США откажутся от финансирования зеленой энергетики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости