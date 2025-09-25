Ценности
09:44, 25 сентября 2025Ценности

Популярная певица смутилась из-за своего непристойного вида во время концерта

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Популярная американская певица Кейли Роуз Амштуц, более известная под псевдонимом Чаппелл Рон, смутилась из-за своего непристойного вида во время концерта. На соответствующие откровенные кадры в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

27-летняя исполнительница вышла на сцену в коричнево-оранжевом корсете с вырезом посередине и черных трусах-стрингах. При этом ее пышные кудрявые волосы были собраны в высокий хвост.

Один из фанатов запечатлел артистку на камеру, когда она повернулась к публике спиной и случайно продемонстрировала полуобнаженные ягодицы. После этого знаменитость взглянула на экран, расположенный над сценой, и развернулась к поклонникам. «О боже, я забыла, что на мне стринги. (...). Простите меня. Я так рада, что могу работать именно так. Я просто хотела одеться так, как хотела», — призналась она.

В декабре прошлого года сообщалось, что американский певец и актер Джастин Тимберлейк сменил концертный наряд после замеченной зрителями непристойной детали.

