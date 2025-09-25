Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:57, 25 сентября 2025Экономика

Посетителей Эрмитажа срочно эвакуировали

В Санкт-Петербурге срочно эвакуировали посетителей Эрмитажа
Александра Качан (Редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге срочно эвакуировали посетителей Эрмитажа после поступившего сообщения об угрозе безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале музея.

Сообщение было анонимным, подробности о предполагаемой угрозе не уточняются. «В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса», — написала пресс-служба.

После эвакуации специалисты проверили все залы и служебные помещения музея, информация об угрозе не подтвердилась. Сейчас Эрмитаж продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сотрудников Международного агентства по атомной энергии эвакуировали с территории Запорожской атомной электростанции после удара беспилотников Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

    Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

    Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

    Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

    Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

    В России рассказали об экспедиции к дальним планетам Солнечной системы

    Назван крадущий кальций из организма напиток

    Назван самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные

    Москвичей возмутили непристойные медведи во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости