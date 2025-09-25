Спрогнозированы последствия скандала с удаленными сообщениями Фон дер Ляйен Макрону

Политолог Топорнин сообщил, что недовольство Фон дер Ляйен в ЕС возрастает

Недовольство главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Евросоюзе возрастает, считает политолог Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист спрогнозировал последствия скандала с удаленными сообщениями главы ЕК президенту Франции Эммануэлю Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР.

«У нее уже был один момент, связанный с непонятной ситуацией с перепиской. Это относилось к закупке антиковидных вакцин. Против нее активисты, которые посчитали, что закупка проводилась непрозрачным способом, возбудили уголовное дело. В мае этого года суд вынес решение, что она была неправа. На этом основании уже в июле правые депутаты в Европарламенте предложили проголосовать за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Большинство вотум не поддержали, поэтому она осталась на своей должности», — рассказал Топорнин.

Политолог отметил, что сейчас произошла похожая ситуация.

«Был заключен торговый договор между ЕС и экономическим объединением Латинской Америки МЕРКОСУР. Это соглашение критиковал Макрон, считая, что оно невыгодно для ЕС, особенно в части поставок сельскохозяйственных товаров. Он считал, что для Франции это будет очень невыгодно, потому что продукция стран Латинской Америки дешевле. Он пытался договориться в личном плане с Урсулой фон дер Ляйен, но она не учла его возражение», — добавил он.

Получается, что опять она намудрила что-то с перепиской, если, конечно, это произошло. Сейчас правая и левая партии снова предложили проголосовать за вынесение вотума недоверия главе ЕК. Это состоится в промежуток с 6 по 9 октября. Но мало вероятно, что депутаты наберут необходимое большинство. При этом мы видим, что недовольство ею возрастает Николай Топорнин политолог

Ранее вокруг главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен разгорелся новый скандал. Об этом сообщила депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал. Она рассказала, что начато расследование секретных текстовых сообщений фон дер Ляйен президенту Франции Эммануэлю Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали, добавила Гал.