В Европарламенте рассказали о скандале с фон дер Ляйен и Макроном

Депутат Гал: Разгорается скандал с пропавшими сообщениями фон дер Ляйен Макрону

Вокруг главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен разгорается новый скандал. Об этом написала в соцсети Х депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.

«Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений президенту Франции Эммануэлю Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали», — отметила политик.

По словам депутата, этот случай снова показывает отсутствие прозрачности в Еврокомиссии. Гал также призвала обеспечить прозрачность в институтах ЕС, а не допускать секретные переговоры и исчезающие СМС.

В октябре прошлого года СМИ писали, что Урсулу фон дер Ляйен будут судить за отказ публиковать личную переписку с руководством корпорации Pfizer по закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев возмутился «бизнесу» главы ЕК по закупке вакцин Pfizer. Он напомнил, что с подачи фон дер Ляйен было закуплено 4,6 миллиарда доз вакцины от ковида на 71 миллиард евро.