15:50, 25 сентября 2025

Потерявшая работу после откровенного фото ведущая рассказала о невозможности обогреть дом

Британская ведущая Ханиуэлл пожаловалась на высокие цены на отопление
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Matt Crossick / Legion-Media

Известная британская телеведущая Сара-Джейн Ханиуэлл, потерявшая работу на детском телеканале CBeebies после откровенной фотосессии, пожаловалась на невозможность обогреть дом из-за высоких цен на отопление. Об этом пишет Daily Mail.

По словам телеведущей, несколько лет назад она целую зиму не включала отопление, потому что коммунальные услуги сильно подорожали. «Я просто не могла позволить себе включить отопление», — заявила Ханиуэлл.

Ведущая добавила, что у нее есть камин, с помощью которого она отапливает дом. Однако, как уточнила телезвезда, она пока не купила дрова на предстоящую зиму. «Я очень надеюсь, что хотя бы до конца октября у нас не будет сильного похолодания. Надеюсь, что к этому времени я наскребу денег, чтобы заплатить либо за отопление, либо за дрова», — заключила Ханиуэлл.

Уточняется, что Ханиуэлл с 2002 по 2011 год была ведущей на британском телеканале для детей CBeebies. В 2011 году она снялась полуобнаженной для кампании зоозащитной организации PETA, в которой людей призывали стать вегетарианцами. Фотосессия Ханиуэлл вызвала серьезный резонанс, и вскоре после ведущую уволили с CBeebies.

Ранее популярный техноблогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов), неоднократно входивший в рейтинги самых богатых российских звезд YouTube, рассказал о жизни до популярности. По словам блогера, ему нередко приходилось жить на 100 рублей в день.

