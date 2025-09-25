Появилось видео уничтожения подземного штаба полигона ВСУ

Появилось видео ракетного удара по подземному штабу полигона ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по подземному штабу полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Вчера ВС РФ нанесли комбинированный удар по местам расположения личного состава ВСУ на полигоне в районе населенного пункта Гончаровский Черниговской области», — сказано в публикации.

На видео можно заметит различные объекты украинской армии, которые расположены на полигоне, а также момент ударов по ним. Отмечается, что комбинированная атака была нанесена с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Об ударе стало известно утром 25 сентября. ВСУ потеряли до 300 человек личного состава.

