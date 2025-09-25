Бывший СССР
Появилось видео уничтожения подземного штаба полигона ВСУ

Появилось видео ракетного удара по подземному штабу полигона ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по подземному штабу полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Вчера ВС РФ нанесли комбинированный удар по местам расположения личного состава ВСУ на полигоне в районе населенного пункта Гончаровский Черниговской области», — сказано в публикации.

На видео можно заметит различные объекты украинской армии, которые расположены на полигоне, а также момент ударов по ним. Отмечается, что комбинированная атака была нанесена с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Об ударе стало известно утром 25 сентября. ВСУ потеряли до 300 человек личного состава.

