Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие

Президент Палестины Аббас: У ХАМАС нет будущего в Газе

Исламская радикальная группировка ХАМАС должна сложить оружие. Она не имеет будущего в управлении палестинской администрацией. Об этом на Генассамблее ООН заявил президент Палестины Махмуд Аббас, передает РИА Новости.

«Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что сектор Газа является неотъемлемой частью Палестины, и мы готовы в полной мере взять на себя ответственность за управление и безопасность в секторе», — подчеркнул политик.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Франция. Ряд других стран после этого анонсировали планы признать палестинскую государственность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признание государственности Палестины будет большой наградой для радикального движения ХАМАС. Американский лидер подчеркнул, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся в плену ХАМАС израильские заложники — освобождены.