18:25, 23 сентября 2025Мир

Трамп раскрыл позицию по признанию Палестины

Трамп назвал признание Палестины большой наградой для террористов из ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Признание государственности Палестины будет большой наградой для радикального движения ХАМАС. Об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

«Как будто для того, чтобы поощрить продолжение конфликта, некоторые члены этой организации (ООН — прим. «Ленты.ру») стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Это будет слишком большой наградой для террористов из ХАМАС за их зверства», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся в плену ХАМАС израильские заложники — освобождены.

Ранее Трамп заявил, что ООН никак не помогала ему в разрешении мировых конфликтов. По его мнению, всемирная организация занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».

