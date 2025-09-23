Трамп раскрыл позицию по признанию Палестины

Трамп назвал признание Палестины большой наградой для террористов из ХАМАС

Признание государственности Палестины будет большой наградой для радикального движения ХАМАС. Об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

«Как будто для того, чтобы поощрить продолжение конфликта, некоторые члены этой организации (ООН — прим. «Ленты.ру») стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Это будет слишком большой наградой для террористов из ХАМАС за их зверства», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся в плену ХАМАС израильские заложники — освобождены.

Ранее Трамп заявил, что ООН никак не помогала ему в разрешении мировых конфликтов. По его мнению, всемирная организация занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».