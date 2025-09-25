Россия
20:28, 25 сентября 2025

Путин отметил усилия представителей одной религии в укреплении семейных ценностей

Путин отметил усилия буддистов в России в укреплении семейных ценностей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил усилия буддистов в укреплении семейных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что в Элисте проходит встреча, собравшая всех видных религиозных и общественных деятелей. В Калмыкии, подчеркнул глава государства, исторически сильные духовные традиции буддизма.

«Буддийская община России бережно хранит бесценное духовное наследие предков, их самобытное искусство и обычаи, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, укрепление семейных ценностей», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что России нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влиянию новшеств, которые способствуют прогрессу.

