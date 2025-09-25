Мир
Путин принял в Кремле иностранного лидера

Путин провел встречу с премьером Эфиопии Абием Ахмедом Али
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА НОвости

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в представительском кабинете Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

«Эфиопия для нас давний и надежный партнер в Африке», — сказал российский лидер в ходе начала переговоров.

В свою очередь, глава эфиопского правительства выразил надежду на укрепление отношений двух стран. Он также пригласил Путина посетить Эфиопию и провести в следующий раз встречу уже в африканской республике.

Ранее сообщалось, что 25 сентября Путин проведет встречу с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Лидеры стран прибыли в Россию в рамках глобального атомного форума, приуроченного к Мировой атомной неделе.

Также известно о планах Путина провести 26 сентября переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

