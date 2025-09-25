Расческу Бузовой выставили на продажу за 50 тысяч рублей

В сети выставили на продажу расческу Ольги Бузовой за 50 тысяч рублей

Расческу российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой выставили на продажу в сети за 50 тысяч рублей. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Отмечается, что продавец из Свердловской области не уточняет, как к нему попал «потрепанный на вид» предмет. «Добавим, что в сети также нашлись объявления о продаже кепки рэпера Паши Техника — за нее хотят выручить 1,5 миллиона рублей», — говорится в материале.

Ранее ношеные носки певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) выставили на продажу. Отмечалось, что предметы одежды продает девушка, утверждающая, что занимается с артистом в одном спортзале.

