Раскрыт гонорар снимавшегося с Зеленским актера за выступление в России

Shot: Осудивший СВО Вилле Хаапасало готов выступить в РФ за 3 миллиона рублей

Финский актер Вилле Хаапасало готов выступить в России за многомиллионный гонорар, несмотря на свою позицию относительно специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что осудивший проведение СВО артист берет более трех миллионов рублей за корпоратив в России. При этом организаторы должны обеспечить ему отсутствие публичности, а также Хаапасало не хочет обсуждать политику. Во время выступления он готов повторить знаменитую сцену застолья из фильма «Особенности национальной охоты».

По данным Shot, за выступление перед россиянами в Турции актер просит два миллиона рублей, а в Грузии — 1 миллион и 750 тысяч рублей. Отмечается, что у Хаапасало есть грузинский паспорт, а у его жены — квартира в Тбилиси.

Вилле Хаапасало наиболее известен по ролям в фильмах «Особенности национальной охоты», «Ирония судьбы. Продолжение» и «Любовь в большом городе», где он снимался вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

