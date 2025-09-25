Раскрыты подробности о будущем президенте Казахстана

Политолог Юнеман: Спикер нового парламента Казахстана может занять пост Токаева

Преемником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на его посту может стать председатель обновленного к 2027 году парламента страны. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог, специалист по Казахстану Роман Юнеман.

В 2027 году в Казахстане пройдет референдум об упразднении Сената, верхней палаты парламента. После этого депутаты начнут избираться в высший орган законодательный власти исключительно по партийным спискам.

«Если Токаев действительно собирается уходить (срок полномочий политика истекает в 2029 году — прим. «Ленты.ру»), эта схема выглядит почти идеальной. Спикер Мажилиса может стать вторым лицом и получить два года для укрепления позиций», — сказал Юнеман.

При этом саму реформу политолог назвал «демонтажем политического наследия» Нурсултана Назарбаева, первого президента независимого Казахстана, благодаря которому в стране установилась суперпрезидентская форма правления.

«С этим наследием его преемник продолжает бороться — неспешно, но последовательно», — заключил эксперт.

Впервые Токаев сообщил о намерении провести соответствующую парламентскую реформу в начале сентября. Политик считает, что она укрепит доверие граждан к государственным институтам.

По состоянию на сентябрь 2025 года Сенат, верхнюю палату парламента Казахстана, возглавляет Маулен Ашибаев. Мажилис, нижнюю палату, — Ерлан Кошанов.