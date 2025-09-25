У певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky родилась дочь

Барбадосская певица Рианна родила третьего ребенка. Об этом артистка сообщила на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь Рианны и рэпера A$AP Rocky появилась на свет 13 сентября. Девочку назвали Рокки Айриш (Rocky Irish).

В мае 2022 года артистка родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года певица и A$AP Rocky держали имя сына в секрете. В августе 2023 года у пары появился второй сын, которого назвали Райот Роуз (Riot Rose).

Ранее сообщалось, что известная российская и украинская телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка. В июне она раскрыла, что ждет еще одного сына.