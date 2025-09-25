Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:42, 25 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности фотосессий с опавшими листьями

Аллерголог Горнак: Фотосессии с листьями грозят обострением людям с аллергией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Прогулка по осеннему парку или лесу, фотосессия с яркими листьями могут быть опасны для некоторых людей, предупредила врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что нужно знать аллергикам перед осенними прогулками.

По ее словам, людям с аллергией на сорные травы важно учитывать, что ее обострение возникает не только летом, но и осенью, поскольку до наступления холодов в воздухе сохраняется пыльца трав. «Например, в южных областях России распространенной причиной аллергии становится амброзия, а в северных регионах — полынь. Помимо них, реакцию могут спровоцировать еще и крапива, марь, лебеда», — отметила врач.

Аллергию может вызвать и опавшая листа, которая сохраняет влагу и создает парниковый эффект — благоприятные условия для жизнедеятельности плесневых грибов. Максимальное количество их спор сохраняется до тех пор, пока температура окружающей среды не опустится ниже 10℃, добавила аллерголог.

Хотя споры грибков редко поднимаются в воздух выше полуметра, контакт с ними становится возможным, когда люди активно взаимодействуют с листьями: собирают, подкидывают их вверх или, например, устаивают фотосессии среди них. Споры плесневых грибов могут вызывать кашель, насморк, чихание, покраснение и зуд слизистых оболочек

Александра Горнакаллерголог

Чтобы минимизировать риски, людям с аллергией на споры грибов и пыльцу трав врач рекомендовала заранее готовиться и иметь при себе назначенные врачом препараты, например антигистаминные средства и глюкокортикостероиды местного или общего воздействия. Людям с бронхиальной астмой важно держать в доступной близости ингалятор, содержащий бронхорасширяющие вещества и кортикостероиды.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

«По возвращении домой рекомендуется принять душ, постирать одежду, чтобы удалить с ее поверхности возможные аллергены. Также можно в помещении использовать очиститель воздуха с фильтром НЕРА, который разработан для удаления мелких частиц, пыли, грибковых спор», — также посоветовала аллерголог.

Ранее нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, как определить дефицит железа в организме. По ее словам, стоит обратить внимание на усталость и выпадение волос.

box#4097440

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира оценили

    Обнаружен противораковый эффект у популярной биодобавки

    Москвич потратил 1,5 миллиона рублей на необычный сюрприз под окнами возлюбленной

    В МИД указали на неготовность граждан Украины отвоевывать территории

    Россиян предупредили об опасности фотосессий с опавшими листьями

    Российский военкор оценил идею борьбы парашютистов с дронами

    Расческу Бузовой выставили на продажу за 50 тысяч рублей

    Россиянка выехала за рубеж и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости