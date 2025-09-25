Экономика
04:39, 25 сентября 2025

Россиянам назвали способ сберечь деньги при крахе любой валюты

Финансист Асяева: Спастись от валютных рисков можно, вложившись в юани и рупии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Доллар и евро больше не являются безальтернативным способом хранения сбережений. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева рассказала россиянам, как сберечь деньги при крахе любой валюты, ее слова приводит агентство «Прайм».

По словам финансиста, спастись от валютных рисков можно, правильно диверсифицировав активы. Санкции и дефицит традиционных резервных валют в РФ вынуждает рассматривать другие варианты — например, вложение средств в дружественные валюты. В настоящее время это наиболее доступный способ.

«Юань, рупия, лира, дирхам ОАЭ обеспечивают диверсификацию валютной корзины, хотя их волатильность может превышать доллар и евро. Важно учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов», — обратила внимание Асяева.

Помимо этого, защитить накопления от инфляции помогут вложения в драгоценные металлы или товарные активы и недвижимость, но эт способы сопряжены с рисками, резюмировала специалист.

Ранее стало известно, что использование доллара в мировых расчетах упало до минимума за полтора года. При этом юань вплотную приблизился к пятерке ссамых используемых валют.

