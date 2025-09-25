Россиянам разъяснили ситуацию со штрафами за мусор

Юрист Семеновский: Россиянам грозит штраф за строительные отходы и опасный мусор

Штраф за мусор грозит в том случае, если речь идет о строительных отходах или обычном мусоре в неположенном месте, от которого пострадали люди или природа. Правила избавления от отходов россиянам пояснил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский в беседе с 360.ru.

По словам юриста, картонные коробки могут относиться к крупногабаритным твердым коммунальным отходам, которые разрешено оставлять в обычных мусорных контейнерах. Однако выбрасывать туда строительный и оставшийся после капремонта мусор, батарейки, градусники, покрышки и лампы нельзя — они подлежат отдельной утилизации.

За нарушение правил грозит штраф до трех тысяч рублей. Поплатиться можно и за обычный фантик, выброшенный мимо урны, если он нанесет вред людям или животным — в таком случае штраф составит до восьми тысяч рублей. За выброс мусора из транспортного средства придется заплатить 10–15 тысяч рублей, за засорение охраняемых природных территорий — до четырех тысяч рублей. Если были выброшены опасные ядохимикаты или радиоактивные вещества, нарушителю грозит уголовная ответственность.

Ранее жильцам многоквартирных домов напомнили, что оставлять коляски, велосипеды и другие личные вещи в не предназначенных для хранения местах в подъездах нельзя. Нарушение карается штрафом до 15 тысяч рублей.