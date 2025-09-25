Путешествия
19:24, 25 сентября 2025Путешествия

Россияне поставят рекорд по поездкам в Китай осенью

АТОР: Осенью 2025 года турпоток из России в Китай поставит рекорд
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россияне поставят рекорд по поездкам в Китай осенью 2025 года. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он отметил, что на увеличение турпотока из России повлияет так называемый эффект низкой базы. Вице-президент АТОР добавил, что россиян привлекают приграничные регионы из-за возможностей для шоппинга. «Вероятно, возрастет спрос на прямые перелеты в Китай, тогда как сейчас он преимущественно является транзитным направлением с возможностью длительного стоповера», — сказал глава Space Travel. Также он сообщил, что после объявления о безвизовом режиме цены на авиабилеты до КНР выросли на 15-20 процентов, но по некоторым направлениям — на все 50-60 процентов.

По его словам, туристические агентства уже фиксируют значительное увеличение числа бронирований в Поднебесную на фоне начала действия безвизового режима 15 сентября. «Не стоит ожидать, что Китай заменит россиянам такие популярные направления, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд или Вьетнам. Следует учитывать, что инфраструктура, еда, система платежей в материковом Китае пока непривычны для российских туристов», — пояснил Мурадян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предупредил, что россияне могут столкнуться со сложностями при въезде в Китай в случае проблем с загранпаспортом, отсутствия брони и билета обратно.

