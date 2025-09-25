Россияне стали реже пить водку и коньяк

ЕГАИС: Продажи водки и коньяка в России с начала 2025-го упали на 4 % и 10 %

С начала 2025 года продажи водки и коньяка в России упали. О том, что эти виды алкоголя стали пить меньше, со ссылкой на данные ЕГАИС сообщает «Коммерсантъ».

С января по август розничные продажи водки сократились на 3,94 процента, до 47,82 миллиона декалитров (дал). Покупки коньяка за то же время снизились на 9,57 процента год к году, до 8,19 миллиона дал.

Причинами тенденции называют повышение минимальных розничных цен (МРЦ) — на 16,7 и 17 процентов соответственно, до 349 рублей для водки и 651 рубля за коньяк. Также на падение продаж повлияло увеличение акциза на спирт — с начала года он увеличился до 740 рублей за литр (плюс 15 процентов).

В регионах, где начали действовать дополнительные ограничения на реализацию спиртных напитков (в рамках ФЗ, принятого в апреле 2024 года, который позволяет местным властям дополнительно ограничивать розничную продажу), спрос на водку и коньяк падает еще быстрее. Среди таких субъектов — Вологодская область (минус 12,76 процента для водки и минус 19,53 процента — для коньяка), а также Камчатке (минус 7,97 процента для водки), Костромской области (минус 7,39 процента). Кроме них в лидерах Мурманская и Калужская области, республики Коми и Карелия.

По состоянию на сентябрь продажи спиртного в РФ без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи упали на 11,4 процента, по сравнению с теми же сроками в 2024-м — 132,55 миллиона декалитров. При этом российский экспорт водки вырос в первом полугодии сразу на 39 процентов. Основными ее покупателями были Казахстан, Грузия и Азербайджан.