14:09, 16 сентября 2025

В России упали продажи спиртного

Продажи алкогольной продукции снизились в январе-августе 2025 года на 11,4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Розничные продажи водки в России упали в январе-августе на 3,9 процента к уровням аналогичного периода 2024 года, до 47,83 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

По итогам первых пяти месяцев 2025-го снижение составляло 5,8 процента. В отчетный период продажи коньяка сократились на 9,6 процента, до 8,2 миллиона декалитров, вина — на 1,3 процента, до 37,3 миллиона декалитров.

В целом спиртного в РФ без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи реализовали с начала года до конца лета на 11,4 процента меньше, чем в те же сроки в 2024-м — 132,55 миллиона декалитров.

При этом российский экспорт водки вырос в первом полугодии сразу на 39 процентов. Основными ее покупателями были Казахстан, Грузия и Азербайджан.

