10:13, 25 сентября 2025Россия

Стало известно о смерти два года воевавшего на СВО и приехавшего в отпуск бойца

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Алтае сообщили о смерти приехавшего в отпуск на малую родину участника СВО в звании старшины. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика Алтай в Telegram».

Мужчина провоевал на СВО почти два года, контракт с Минобороны он заключил в октябре 2023 года. Причиной его смерти стала болезнь, отмечает канал. При этом сведений о конкретном заболевании не приводится.

Россиянин имел большой боевой опыт, следует из публикации. Срочную службу он проходил в Чеченской Республике, куда был направлен в 2003 году. За боевые заслуги мужчина был награжден двумя медалями.

Ранее в Забайкалье мать не смогла пережить смерти сына на СВО. Женщину нашли на кладбище рядом с могилой солдата. Ее обнаружила рывшая могилы бригада.

