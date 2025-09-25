Россиянин разрешил конфликт с товарищем и попал под следствие

В Москве задержали мужчину, зарезавшего знакомого

В Москве задержали мужчину, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 24 сентября мужчина находился рядом с жилым домом на Пятницком шоссе, где на почве давнего конфликта со знакомым ударил его ножом в шею. Пострадавший получил ранение, несовместимое с жизнью.

Следователи СК осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с женщиной из-за отказа выполнить работу.