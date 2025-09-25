Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:54, 25 сентября 2025Россия

Россиянка оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке и ушла

Под Кызылом женщина оставила заболевшую дочь на свалке и ушла в магазин
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Под Кызылом женщина оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке, а затем ушла в магазин. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Тыва.

Все произошло на свалке в поселке Каа-Хем. Ребенок находился у пары, которая проживала в шалаше на свалке.

Мужчина и женщина рассказали, что их знакомая оставила им дочь, после чего ушла в магазин. Обратно она не вернулась. У девочки начался жар, поэтому пришлось вызывать врачей.

«Медицинские работники забрали у граждан девочку, доставили ее в медицинское учреждение и сообщили об этом в полицию», — говорится в сообщении.

Личность матери на данный момент установлена. Ею оказалась 42-летняя женщина, недавно приехавшая к брату в Кызыл. Там они вместе распивали алкогольные напитки.

Ранее жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой, что привело к критическим последствиям. Пришедшая домой россиянка нашла без чувств девятимесячную дочь, спасти девочку не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

    Анна Седокова пришла на концерт в оголяющем грудь платье без бюстгальтера

    Лукашенко передаст Путину сообщения от американцев

    Пьяные туристы из Финляндии ворвались в музей и оскорбили жертв Освенцима

    В России разработали подводную «Барракуду»

    Доходность банковских вкладов в России упала

    На жестокое избиение девочки толпой старшеклассниц отреагировали следователи

    «Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

    Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

    Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости