Российские школы подготовились противостоять атакам дронов

Замглавы Минпросвещения Бугаев: Школы РФ подготовились противостоять атакам БПЛА

Школы России подготовились противостоять атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил чиновник, все российские учебные заведения получили инструкции на случай возможной атаки дронов. По его словам, действия персонала школ при возможной опасности отрабатываются во время учений.

Бугаев уточнил, что учения проходят дважды в год.

Ранее стало известно, что российская компания LazerBuzz отказалась от идеи создания лучемета против беспилотных летательных аппаратов.