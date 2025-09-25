Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:48, 25 сентября 2025Наука и техника

В России отказались от идеи создания лучемета против дронов

Директор LB Хованский: Лучемет от БПЛА не сработает из-за человеческого фактора
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российская компания LazerBuzz отказалась от идеи создания лучемета против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Причина в том, что она оказалась неэффективна из-за человеческого фактора, заявил директор компании-разработчика Иван Хованский.

«Противодействие FPV-дронам — наша приоритетная цель, однако для этого необходима автоматизация. В самом начале мы тестировали идею, что если взять очень мощный источник и сделать лучемет, то человек сможет бороться с дронами, поражая их с руки или со штатива», — напомнил директор LB.

На практике идея доказала свою несостоятельность, так как если в процессе испытаний стрелок качественно отрабатывал цели, то в ходе демонстрации начинал нервничать, что негативно сказалось на результате.

«Стабильные результаты очень сильно зависят от человеческого фактора и везения. В случае если мы разрабатываем комплекс для противодействия БПЛА, все это неприемлемо», — подчеркнул Хованский.

Действующие лазерные системы могут поражать совсем небольшие объекты, они хорошо подходят для отражения атак беспилотников, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российская 7,62-миллиметровая снайперская винтовка Драгунова (СВД) без промаха «отдвухсотила» тяжелые дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы ВС РФ регулярно перехватывают вражеские дроны «Баба-яга» при помощи СВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование

    Украина выпустила по России десятки беспилотников

    Ученые опровергли слова Трампа о вреде парацетамола

    Россиянам назвали снижающий давление завтрак

    Россиянин поплатился за раскопку старой шахты

    Российские бойцы взяли Северск в огневой мешок

    Стала известна судьба четыре года работавшего с Украины через VPN российского депутата

    Бывший полицейский продавал информацию о россиянах

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости