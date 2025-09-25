В России отказались от идеи создания лучемета против дронов

Директор LB Хованский: Лучемет от БПЛА не сработает из-за человеческого фактора

Российская компания LazerBuzz отказалась от идеи создания лучемета против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Причина в том, что она оказалась неэффективна из-за человеческого фактора, заявил директор компании-разработчика Иван Хованский.

«Противодействие FPV-дронам — наша приоритетная цель, однако для этого необходима автоматизация. В самом начале мы тестировали идею, что если взять очень мощный источник и сделать лучемет, то человек сможет бороться с дронами, поражая их с руки или со штатива», — напомнил директор LB.

На практике идея доказала свою несостоятельность, так как если в процессе испытаний стрелок качественно отрабатывал цели, то в ходе демонстрации начинал нервничать, что негативно сказалось на результате.

«Стабильные результаты очень сильно зависят от человеческого фактора и везения. В случае если мы разрабатываем комплекс для противодействия БПЛА, все это неприемлемо», — подчеркнул Хованский.

Действующие лазерные системы могут поражать совсем небольшие объекты, они хорошо подходят для отражения атак беспилотников, заключил эксперт.

