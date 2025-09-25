Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 25 сентября 2025Экономика

Российским проектам новостроек предсказали дефолт

Минстрой РФ: В 2025 году возможны дефолты проектов российских застройщиков
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2025 году в России не прогнозируются массовые дефолты застройщиков, однако возможны дефолты отдельных жилых проектов — когда застройщик не выполняет обязательства по завершению и сдаче объекта в установленные сроки. Таким прогнозом поделилась директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что по сравнению с предыдущими сложными экономическими периодами (2007-2008, 2014-2020 годы) строительная отрасль сейчас демонстрирует большую стабильность. Однако Корниенко подчеркнула тенденцию к увеличению переносов сроков сдачи недвижимости. По ее словам, сроки ввода в эксплуатацию увеличены у 3,1 тысячи проектов, а сроки передачи объектов — у порядка 1 тысячи. Среди этих двух категорий наиболее критичной с точки зрения затоваренности рынка и ограничений по выходу новых проектов является первая — с переносом срока ввода.

Материалы по теме:
Молодые россияне бросились скупать дачи. Почему они внезапно полюбили их?
Молодые россияне бросились скупать дачи.Почему они внезапно полюбили их?
12 августа 2025
Почему москвичи при покупке квартиры выбирают современные жилые комплексы — и больше не хотят возвращаться к «просто квартире»?
Почему москвичи при покупке квартиры выбирают современные жилые комплексы —и больше не хотят возвращаться к «просто квартире»?
18 августа 2025

Кроме того, учитывая снижение количества выданных разрешений на строительство на 22 процента, у Минстроя есть серьезные опасения по поводу результатов 2027-2028 годов.

Ранее риелтор Константин Барсуков предположил, что застройщики могут специально переносить сроки ввода в эксплуатацию строящегося жилья, чтобы сэкономить. Например, застройщик считает, что строительную бригаду можно перевести на другой, более перспективный, объект, приостановив при этом стройку текущего. Ситуация изменится, когда за срыв сроков сдачи снова введут штрафы, уверен специалист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

    «Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер болельщиков в адрес министра спорта России

    Названо новое место обитания скандального московского памятника

    Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

    Набиуллина призвала правительство перейти от слов к делу в одном вопросе

    Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

    Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие

    Поджигавшим вышки сотовой связи россиянам вынесли приговор

    Директор театра Вахтангова высказался о возвращении Ефремова на сцену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости