Российским проектам новостроек предсказали дефолт

Минстрой РФ: В 2025 году возможны дефолты проектов российских застройщиков

В 2025 году в России не прогнозируются массовые дефолты застройщиков, однако возможны дефолты отдельных жилых проектов — когда застройщик не выполняет обязательства по завершению и сдаче объекта в установленные сроки. Таким прогнозом поделилась директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что по сравнению с предыдущими сложными экономическими периодами (2007-2008, 2014-2020 годы) строительная отрасль сейчас демонстрирует большую стабильность. Однако Корниенко подчеркнула тенденцию к увеличению переносов сроков сдачи недвижимости. По ее словам, сроки ввода в эксплуатацию увеличены у 3,1 тысячи проектов, а сроки передачи объектов — у порядка 1 тысячи. Среди этих двух категорий наиболее критичной с точки зрения затоваренности рынка и ограничений по выходу новых проектов является первая — с переносом срока ввода.

Кроме того, учитывая снижение количества выданных разрешений на строительство на 22 процента, у Минстроя есть серьезные опасения по поводу результатов 2027-2028 годов.

Ранее риелтор Константин Барсуков предположил, что застройщики могут специально переносить сроки ввода в эксплуатацию строящегося жилья, чтобы сэкономить. Например, застройщик считает, что строительную бригаду можно перевести на другой, более перспективный, объект, приостановив при этом стройку текущего. Ситуация изменится, когда за срыв сроков сдачи снова введут штрафы, уверен специалист.