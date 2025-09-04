Риелтор назвал причину переноса сроков сдачи жилья застройщиками

Риелтор Барсуков: Застройщики могут переносить срок сдачи жилья ради экономии

Застройщики могут специально переносить сроки ввода в эксплуатацию строящегося жилья, чтобы сэкономить. Этот секрет раскрыл «Ридусу» член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Как заявил ранее заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, примерно у 30 процентов новостроек в России перенесены сроки ввода в эксплуатацию. Барсуков заявил, что в данной ситуации виноват введенный ранее мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Как только штрафы снова будут введены, ситуация изменится, считает эксперт.

Однако пока мораторий действует, застройщики продолжат извлекать из него выгоду, считает эксперт. Например, строительную бригаду можно перевести на другой, более перспективный, по мнению застройщика, объект, приостановив при этом стройку. Это помогает сэкономить на рабочей силе.

«Во-вторых, когда объект уже сдан, раскрываются эскроу-счета, а значит, проектное финансирование может стать дороже. В-третьих, при сдаче дома в эксплуатацию застройщику приходится оформлять не распроданные квартиры в собственность и платить дополнительные налоги», — рассказал риелтор.

Ранее сообщалось, что покупатели новостроек в Москве стали больше интересоваться просторными однокомнатными квартирами. По данным аналитиков, за последний год доля покупателей однушек площадью 33-38 квадратов выросла на 3,5 процента и достигла 56,4 процента. Также увеличился спрос на квартиры 38-43 квадрата — плюс два процента, до 22,5 процента.

Наряду с этим была названа стоимость самой дорогой квартиры в России. Такое жилье продается в Москве за семь миллиардов рублей. Пентхаус занимает 782 квадратных метра и расположен в жилищном комплексе «Клубный дом Обыденский №1» на Остоженке. ЖК планируется к сдаче в 2026 году.