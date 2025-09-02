Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

Mash: Самая дорогая квартира в России продается за 7 млрд руб.

Самая дорогая квартира в России экспонируется в Москве. Стоимость лота выяснил Telegram-канал Mash.

Пентхаус занимает 782 квадратных метра и расположен в жилищном комплексе «Клубный дом Обыденский № 1» на Остоженке. ЖК планируется к сдаче в 2026 году. Один квадратный метр здесь оценивается более чем в девять миллионов рублей.

Сам объект продается за семь миллиардов рублей. Из квартиры открывается вид на Храм Христа Спасителя и Москву-реку. В пентхаусе разместились шесть спален и семь ванных, в том числе гостевая и для прислуги. Для удобства будущего владельца в квартире оборудовано восемь гардеробных, а в 170-метровой кухне-гостиной есть три дровяных камина. Вдобавок покупателю предлагается столовая площадью 76 квадратных метров и бар с винной комнатой. Также в распоряжении нового хозяина будут терраса площадью более 100 квадратных метров и двадцать балконов. Для персонала в пентхаусе имеются отдельная комната, черновая кухня, две кладовые и прачечная.

В августе в продажу поступила квартира площадью 980 квадратных метров в районе Якиманка. Продавец оценил жилплощадь в 2,8 миллиарда рублей. В сегменте новостроек самые дорогие на тот момент апартаменты стоили 3,4 миллиарда рублей — лот располагается в том же районе, его площадь составляет 1,7 тысячи квадратов.