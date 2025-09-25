Российский госслужащий оказался спонсором украинской армии

В Калининградской области мужчина стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ФСБ, задержанный, оказавшийся госслужащим, неоднократно перечислял деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Переводы осуществлялись с помощью мобильного приложения украинского банка. Известно о как минимум девяти транзакциях в фонд украинской армии.
На время расследования уголовного дела обвиняемый заключен под стражу. Его грозит до 15 лет колонии.
Ранее Второй окружной западный военный суд на выездном заседании в Чувашии вынес приговор 27-летнему жителю Подмосковья за операции с криптовалютой по переводу средств украинским незаконным вооруженным формированиям