12:29, 25 сентября 2025Силовые структуры

Российский госслужащий оказался спонсором украинской армии

Госслужащий из Калининградской области оказался под арестом за переводы ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Калининградской области мужчина стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный, оказавшийся госслужащим, неоднократно перечислял деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Переводы осуществлялись с помощью мобильного приложения украинского банка. Известно о как минимум девяти транзакциях в фонд украинской армии.

На время расследования уголовного дела обвиняемый заключен под стражу. Его грозит до 15 лет колонии.

Ранее Второй окружной западный военный суд на выездном заседании в Чувашии вынес приговор 27-летнему жителю Подмосковья за операции с криптовалютой по переводу средств украинским незаконным вооруженным формированиям

