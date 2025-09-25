Забота о себе
07:01, 25 сентября 2025Забота о себе

Сексолог рассказала о малоизвестном трюке в постели для достижения оргазма у женщин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Психолог-сексолог Наташа Сильверман рассказала о малоизвестном трюке в постели, который позволяет доставить женщине больше удовольствия. Ее слова приводит Metro.

Сильверман уточнила, что этот прием незнаком только мужчинам, большинство же женщин о нем хорошо знают, но редко обсуждают его. Сексолог пояснила, что говорит о технике «расширение», которая предполагает стимуляцию клитора посредством трения о другие предметы.

«Это может быть даже более приятно, чем обычная стимуляция клитора, поскольку задействуется не только его внешняя часть, но и более глубокие структуры, а также большая площадь поверхности вульвы», — заявила она. Эксперт добавила, что эта техника может привести к более глубоким, широким и даже волнообразным оргазмам, которые охватывают все тело, а не концентрируются в одной точке.

Сексолог отметила, что впервые этот тип оргазма женщины зачастую испытывают случайно, нередко до первого полового контакта. Она отметила, что практиковать его можно как одной, так и в паре, например, тереться гениталиями о бедро или гениталии партнера.

Ранее психолог-сексолог Алина Михайлова назвала две техники для усиления чувствительности в эрогенных зонах. По ее словам, пробудить либидо помогут техники из телесно-ориентированной терапии и йоги.

