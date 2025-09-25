Развод россиянки закончился уголовным делом для ее брата

Житель Черкесска застрелил бывшего зятя, терроризировавшего его сестру

Житель Черкесска расправился с бывшим мужем сестры, который терроризировал ее после развода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина никак не хотел расходиться с экс-супругой и всячески пытался вернуть ее. Когда в ход пошли угрозы, за женщину вступился брат и договорился о встрече с бывшим зятем.

Разговор у них не заладился, началась драка. Тогда родственник женщины схватил оружие и выстрелил в ее экс-мужа. Потерпевший не выжил.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Он находится под стражей.

